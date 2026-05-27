E se l’Inter ci provasse per Salah? Due condizioni per il sì

L’attaccante ha lasciato il Liverpool e ora potrebbe essere disponibile a trasferirsi altrove. Per un possibile approdo in nerazzurro, sono richieste due condizioni precise. La prima riguarda l’accordo tra le parti sulla cifra del trasferimento, la seconda la disponibilità dell’attaccante a trasferirsi, considerando anche eventuali trattative con altri club. Nessun dettaglio sulla durata del contratto o sui termini economici.

di Bruno De Santis Mohamed Salah ha chiuso la sua storia con il Liverpool e già questo, da solo, basta a far partire i pensieri. Perché quando un giocatore del suo livello si libera a parametro zero il mercato smette di essere una questione normale. Diventa terreno per suggestioni, sogni, telefonate immaginarie e discussioni infinite tra tifosi. Dentro questo gioco inevitabilmente entra anche l’ Inter. Attenzione però. Qui non si parla di trattative, contatti o segnali arrivati da viale della Liberazione. Niente di tutto questo. È una suggestione pura, una di quelle che nel mercato estivo iniziano quasi per scherzo e poi si allargano. Perché la domanda, in fondo, viene naturale: e se l’Inter facesse davvero un pensiero su Salah? L’aspetto che rende interessante il ragionamento è abbastanza semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com

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