Colpo di scena nessuno se l’aspettava | Salah all’Inter

Improvvisamente, si è diffusa la notizia che l’attaccante avrebbe lasciato il Liverpool, dopo aver trascorso diversi anni nel club. La decisione ha attirato l’attenzione di vari team, tra cui anche l’Inter, che starebbe valutando un possibile trasferimento. La notizia ha sorpreso molti appassionati e analisti, in attesa di sviluppi ufficiali sulle prossime mosse dell’atleta.

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