Chirico attacca l’Inter | Unica squadra sempre impunita ci prendete per il cu*o basta! Se ci fosse stata di mezzo la Juve si era già aperta…

Durante l’ultima puntata di Il Processo di Biscardi, un giornalista e tifoso juventino ha espresso forti critiche al sistema arbitrale italiano, in particolare rivolgendosi all’Inter e al cosiddetto “caso Rocchi”. Ha dichiarato che l’Inter è l’unica squadra sempre impunita e ha sottolineato che, se fosse stata coinvolta la Juventus, la situazione si sarebbe già sbloccata. La discussione si è concentrata sulle decisioni arbitrali e sulla percezione di ingiustizie nel calcio italiano.

Nel corso dell’ultima puntata de Il Processo di Biscardi, il giornalista e tifoso juventino, Marcello Chirico ha rivolto dure critiche al sistema arbitrale italiano, chiamando in causa anche l’Inter in relazione al cosiddetto “caso Rocchi”. Nel suo intervento, Chirico ha sostenuto che eventuali situazioni analoghe, se avessero coinvolto la Juventus, avrebbero generato un caso mediatico . L'articolo Chirico attacca l’Inter: “Unica squadra sempre impunita, ci prendete per il cu*o, basta! Se ci fosse stata di mezzo la Juve si era già aperta.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Chirico contro gli interisti: “Vivono in un mondo di fiaba, dove i disonesti sono sempre altrove e si sentono talmente immacolati da.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Referendum, Schifani alla convention per il Sì: "Se Berlusconi fosse stato vivo non ci sarebbe stata partita" Odifreddi sull’attentato a Trump: “Se nel ’38 ci fosse stato un attentato a Hitler, non ci sarebbe stata la guerra”Odifreddi commenta il manifesto dell'"assassino federale gentile" di Cole Tomas Allen a L'aria che tira: "Come tentare di ammazzare Hitler nel '38".