Le trattative per le panchine sono in pieno fermento. La Lazio ha ufficializzato la rescissione con Maurizio Sarri. Il Napoli si avvicina a un nuovo allenatore, mentre il Milan è ancora in fase di definizione. La situazione rimane intricata, con diversi club coinvolti in negoziati aperti e rinnovi di contratti. Il calciomercato si accende con continui aggiornamenti e spostamenti di tecnici tra le squadre di Serie A.

L’ufficializzazione della rescissione del rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio è solo l’ultima evoluzione nel cosiddetto “valzer delle panchine”, colpo d’inizio della sceneggiata lunga e complicata conosciuta come calciomercato. Dopo l’addio di Conte al Napoli ed il licenziamento in tronco di Allegri al Milan, le panchine importanti da riempire sono parecchie ed il tempo prima della pausa per i mondiali scarseggia. Al momento solo la Lazio ha ufficializzato il prossimo allenatore con l’annuncio dell’accordo con l’ex ct della Nazionale Gennaro Gattuso mentre l’intesa tra Sarri e l’Atalanta, dopo la fine del rapporto con Palladino, sembra solo questione di tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - È partito il risiko delle panchine. Napoli quasi fatta, Milan in alto mare, Sarri-Atalanta

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