ABBONATI A DAYITALIANEWS Rivoluzione sulle panchine a fine stagione. Il giorno successivo alla conclusione della Serie A 202526 si apre ufficialmente la fase dei cambi in panchina. Le prime mosse coinvolgono due club importanti come Atalanta e Lazio, pronte a ridisegnare il proprio futuro tecnico. Secondo le prime indiscrezioni, Maurizio Sarri sarebbe destinato a lasciare la Lazio per intraprendere una nuova avventura a Bergamo. L’allenatore toscano è infatti vicino a un accordo con l’Atalanta, con un contratto triennale in fase di definizione. Prima della firma, resta però da formalizzare la separazione con Raffaele Palladino, che aveva preso il posto di Ivan Juri? durante la stagione e che ha condotto la squadra alla qualificazione in Conference League. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Serie A, partito il domino delle panchine: Sarri verso l’Atalanta, Gattuso alla Lazio

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