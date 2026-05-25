Serie A partito il domino delle panchine | Sarri verso l’Atalanta Gattuso alla Lazio

Da dayitalianews.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il giorno dopo la fine della Serie A 202526, sono stati annunciati i nuovi allenatori per due squadre. Un tecnico si trasferisce all’Atalanta, un altro alla Lazio. La rivoluzione delle panchine coinvolge diverse squadre, con cambi ufficializzati subito dopo il termine del campionato. La fase di rinnovo tecnico si apre immediatamente, segnando un nuovo assetto per le formazioni della massima serie italiana.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Rivoluzione sulle panchine a fine stagione. Il giorno successivo alla conclusione della Serie A 202526 si apre ufficialmente la fase dei cambi in panchina. Le prime mosse coinvolgono due club importanti come Atalanta e Lazio, pronte a ridisegnare il proprio futuro tecnico. Secondo le prime indiscrezioni, Maurizio Sarri sarebbe destinato a lasciare la Lazio per intraprendere una nuova avventura a Bergamo. L’allenatore toscano è infatti vicino a un accordo con l’Atalanta, con un contratto triennale in fase di definizione. Prima della firma, resta però da formalizzare la separazione con Raffaele Palladino, che aveva preso il posto di Ivan Juri? durante la stagione e che ha condotto la squadra alla qualificazione in Conference League. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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