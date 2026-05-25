Il tecnico toscano sta per lasciare la Lazio, dove deve ancora risolvere il contratto. Una volta svincolato, potrà prendere il posto di Palladino all’Atalanta. Nel frattempo, il presidente della Lazio ha bloccato la trattativa con Gattuso, impedendo che il tecnico venga annunciato come nuovo allenatore del club bergamasco. La situazione si sta definendo mentre si avvicina il momento di cambiare guida tecnica.

La Lazio ha scelto. Sarà Rino Gattuso il nuovo allenatore per il dopo-Sarri. Dopo aver attentamente esaminato vari profili, molti dei quali stranieri, tanto intriganti quanto rischiosi (soprattutto vista la situazione ambientale che si vive alla Lazio) il club biancoceleste ha deciso di andare sul sicuro e puntare sul carisma, la personalità e l’esperienza dell’ex c.t. della Nazionale, nonché ex allenatore di Milan e Napoli. E, particolare importante anche questo, sul suo status contrattuale. Gattuso, dopo essersi dimesso dalla Nazionale, è infatti libero e può firmare subito. A differenza di altri allenatori attenzionati, come Palladino che è sotto contratto con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sarri a un passo dall'Atalanta, Lotito blocca Gattuso: parte il giro delle panchine

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Lotito blocca Sarri. E per il futuro guarda all'esteroIl presidente della società calcistica ha dichiarato che l’allenatore ha un contratto in essere e che, in caso di partenza, bisogna chiederlo a lui.

Lotito aspetta che Sarri decida il suo futuro e faccia un passo indietroIl futuro di Maurizio Sarri come allenatore è ancora da definire e la sua decisione finale dipende da un confronto con la dirigenza.

Temi più discussi: Sarri a un passo dall'Atalanta, corsa a due per il post Conte: Allegri o Italiano per De Laurentiis; Lazio, Sarri sempre più lontano: accordo con l’Atalanta ad un passo; Con Sarri sempre più verso Bergamo, si infiamma il domino panchine: AdL torna alla carica. Il diesse: Speriamo di proseguire insieme. Di Vaio: Avanti con Vincenzo. Ma c’è il Napoli; Atalanta, giù il sipario (finalmente). Con Sarri e Giuntoli sarà rivoluzione, con una novità: allenatore e ds in sintonia.

La cosa più logica è che adl aveva bloccato sarri. Poi sarri è rimasto affascinato dalla soluzione Atalanta per tutta una serie di motivi e finirà lì. E ora adl vuole attendere la situazione di allegri (che già lo scorso anno era ad un passo) e nel frattempo sta allaccia x.com

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