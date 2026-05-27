E' morto in ospedale il 22enne accoltellato in stazione a Milano

Da feedpress.me 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un 22enne è morto nella notte al Fatebenefratelli dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta sui binari di una stazione della periferia nord di Milano. La lite si è verificata ieri sera lungo i binari del treno nella stazione di Certosa. La vittima, originaria dell’Ecuador, è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e successivamente è deceduta. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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E’ scoppiata ieri sera lungo i binari del treno della stazione di Certosa, nella periferia nord di Milano, la rissa culminata con il ferimento a coltellate di un 22enne italiano originario dell’Ecuador poi morto nella notte al Fatebenefratelli. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, gli aggressori, una decina, hanno accerchiato la vittima che si trovava insieme al fratello all’altezza del binario 6. Il 22enne è stato colpito da diversi fendenti agli arti che gli hanno provocato ferite gravi. I soccorritori del 118 lo hanno rianimato sul posto e poi, in condizioni disperate, lo hanno trasferito in ospedale, dove poche ore dopo è morto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Milano, maxi rissa alla stazione Certosa: 22enne morto accoltellato. Gli aggressori fuggiti in treno

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