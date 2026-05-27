Guido Moradei è deceduto. Era un medico di famiglia molto conosciuto a Prato e presidente della Camerata. La sua morte è stata comunicata oggi, 27 maggio 2026. Moradei era stimato come un professionista serio e rispettato, con un ruolo importante nel settore medico locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per il mondo medico della zona.

Prato, 27 maggio 2026 – “Con la scomparsa di Guido Moradei perdiamo un collega stimato, un medico di famiglia molto conosciuto e apprezzato a Prato e una figura che ha rappresentato con serietà e senso delle istituzioni la professione medica. Alla sua famiglia e a tutto l’Ordine pratese va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”. A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, esprimendo il cordoglio per la morte di Guido Moradei, già presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Prato. Avrebbe compiuto 76 anni a dicembre. “Moradei ha guidato l’Ordine di Prato in anni complessi, segnati anche dall’emergenza pandemica, mantenendo sempre attenzione verso la tutela della professione e il rapporto con i colleghi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto Guido Moradei, storico medico di famiglia e presidente della Camerata

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