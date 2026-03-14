Addio a Nerio Gambi storico presidente di Confcommercio | guidò l' associazione per 16 anni

Confcommercio Ravenna ha annunciato la scomparsa del ragioniere Nerio Gambi, che ha ricoperto il ruolo di presidente dell’associazione per 16 anni. Gambi è stato una figura centrale nella storia dell’organizzazione, contribuendo attivamente alla vita dell’associazione commercianti e al tessuto economico della città. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall’associazione, che esprime il suo cordoglio.

Il cordoglio di Confcommercio per la scomparsa dell'imprenditore del legname. Mambelli: "Perdiamo un protagonista di una stagione fondamentale della nostra storia" Confcommercio Ravenna esprime profondo cordoglio per la scomparsa del ragionier Nerio Gambi, figura storica dell’Associazione commercianti e protagonista per molti anni della vita associativa e del tessuto economico ravennate. “Imprenditore conosciuto e stimato in città, titolare di una nota azienda ravennate specializzata nel commercio di legname da lavoro, Nerio Gambi ha dedicato una parte significativa della propria vita all’impegno associativo. Entrato nel Consiglio... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Nerio Gambi: 16 anni di guida per il commercio di RavennaLa scomparsa del ragionier Nerio Gambi segna la fine di un’era per il commercio di Ravenna. Leggi anche: Addio a Nerio Gambi: "Ha fatto la storia di Ascom" Approfondimenti e contenuti su Nerio Gambi Discussioni sull' argomento Addio a Nerio Gambi: Ha fatto la storia di Ascom; Addio a Nerio Gambi | Ha fatto la storia di Ascom. Addio a Nerio Gambi: Ha fatto la storia di AscomImprenditore e presidente dell’Associazione Commercianti per sedici anni. Mauro Mambelli: Profonda riconoscenza per il contributo che ha dato. ilrestodelcarlino.it Addio a Nerio Gambi, storico presidente dell’Associazione Commercianti di RavennaÈ scomparso all’età di 87 anni il ragionier Nerio Gambi, imprenditore ravennate e figura storica dell’Associazione Commercianti di Ravenna, protagonista ... ravennanotizie.it BASTONCINI CROCCANTI DI CAVOLO NERO. Ricetta di recupero, non buttate i gambi di cavolo nero, ma trasformateli in grissini. Buonissimi e leggeri. Trovi il link della ricetta nel primo commento - facebook.com facebook