È morto Guido Mascarin lo storico docente del Kennedy

È deceduto a 79 anni il docente storico dell'istituto Kennedy, dopo aver trascorso gli ultimi giorni all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. La notizia della sua scomparsa ha provocato un dolore diffuso tra studenti e colleghi dell'istituto, dove aveva insegnato per diversi anni. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dall'istituto stesso, che ha espresso cordoglio per la perdita.

L'istituto Kennedy in lutto per la scomparsa di Guido Marcarin. Il docente è morto all'età di 79 anni all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Un vero punto di riferimento per la scuola di via Interna, che nel corso degli anni ha contribuito a formare centinaia di professionisti, tra.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Cordoglio nel mondo accademico e politico: è morto lo storico sociologo e docente ravennateNato a Ravenna, Ivano Spano è stato a lungo docente universitario a Padova, dove fu anche tra i fondatori del movimento dei Verdi Se ne è andato... Leggi anche: Love Story ha rappresentato bene lo storico litigio tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette?