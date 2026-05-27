E' il giorno di Brescia-Salernitana assalto alla B | le probabili formazioni

Oggi si gioca Brescia-Salernitana, partita decisiva per l'accesso alla finale playoff e la promozione in serie B. La sfida determina quale delle due squadre avanzerà alla fase successiva della competizione. Le formazioni sono ancora in via di definizione, ma si tratta di un match che può cambiare gli equilibri del torneo. La partita si svolge in un contesto di eliminazione diretta, con entrambe le squadre che cercano la vittoria per centrare l’obiettivo.

E' la partita da dentro o fuori: Brescia-Salernitana riserva il pass per la finalissima playoff, in palio la serie B. Non è possibile speculare sul pareggio: dopo il primo atto giocato all'Arechi e finito in parità la qualificazione potrà essere agguantata solo segnando un gol più degli avversari. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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