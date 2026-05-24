E' il giorno di Salernitana-Brescia la carica dei 25mila sugli spalti | le probabili formazioni

Da salernotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi si disputa la semifinale playoff tra Salernitana e Brescia, con circa 25.000 spettatori presenti allo stadio. La partita si svolge nell'impianto di Salerno, dove i tifosi locali sono presenti in massa per sostenere la propria squadra. La squadra di casa tenta di ottenere un risultato positivo, mentre gli ospiti cercano di ribaltare la situazione. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono state ancora confermate ufficialmente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il primo atto della semifinale playoff si giocherà davanti a 25mila spettatori. Nella bolgia dell'Arechi, sospinta dai propri tifosi, la Salernitana proverà ad indirizzare la qualificazione. Affronterà il Brescia, che ha la difesa di ferro, pochissimi gol subiti in campionato, appena 9 in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Salernitana-Brescia, la carica dei 25mila: comincia la prevendita dei bigliettiLa prevendita dei biglietti per la partita tra Salernitana e Brescia, valida per le semifinali playoff, ha registrato un forte interesse tra i tifosi.

E' il giorno del derby: le probabili formazioni di Casertana-SalernitanaStasera si disputa al stadio Pinto di Caserta il match di andata dei playoff tra la Casertana e la Salernitana.

Temi più discussi: Play off Serie C, le semifinali sono Salernitana-Union Brescia e Ascoli-Catania: domenica all'Arechi si gioca alle 21 in diretta Rai; Playoff Serie C: Salernitana, Brescia, Ascoli e Catania in semifinale; Brescia-Salernitana: campani in fiducia, ma con cinque giocatori diffidati; Data e orario di Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: quando si giocano le semifinali playoff di Serie C.

salernitana brescia e il giorno diSalernitana-Union Brescia: formazioni, dove vederla in tv e streamingSalernitana e Brescia si sfidano nell'andata delle semifinali dei Playoff di Serie C: canale tv della partita, copertura streaming e formazioni. calciomercato.com

salernitana brescia e il giorno diObiettivo promozione. Salernitana-Brescia, a voiL’Union vuol partire con il piede giusto contro la squadra dell’ex Cosmi . Rondinelle stasera nella bolgia dell’Arechi con oltre 600 tifosi al seguito. ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web