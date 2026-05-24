E' il giorno di Salernitana-Brescia la carica dei 25mila sugli spalti | le probabili formazioni

Oggi si disputa la semifinale playoff tra Salernitana e Brescia, con circa 25.000 spettatori presenti allo stadio. La partita si svolge nell'impianto di Salerno, dove i tifosi locali sono presenti in massa per sostenere la propria squadra. La squadra di casa tenta di ottenere un risultato positivo, mentre gli ospiti cercano di ribaltare la situazione. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono state ancora confermate ufficialmente.

Il primo atto della semifinale playoff si giocherà davanti a 25mila spettatori. Nella bolgia dell'Arechi, sospinta dai propri tifosi, la Salernitana proverà ad indirizzare la qualificazione. Affronterà il Brescia, che ha la difesa di ferro, pochissimi gol subiti in campionato, appena 9 in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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