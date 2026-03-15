E' il giorno di Crotone-Salernitana assalto granata al terzo posto | le probabili formazioni

Da salernotoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca Crotone-Salernitana, con la squadra granata pronta a conquistare i tre punti in trasferta. La partita si svolge nel lunch match, e la Salernitana punta a risalire al terzo posto in classifica. Le probabili formazioni sono già state annunciate, e il match si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre.

Cosmi perde tre giocatori per squalifica ma ritrova Carriero a centrocampo. In attacco, ballottaggio Molina-Ferraris per l'ultimo posto utile a sostegno di Lescano La Salernitana sfida il Crotone in trasferta, nel lunch match, con l'obiettivo di riappropriarsi del terzo posto in classifica. L'obiettivo minimo fino a qualche mese fa, ma adesso tremendamente importante perché consentirebbe di acquisire un piccolo vantaggio nei playoff, è di nuovo alla portata: nell'anticipo del sabato, il Cosenza ha perso a Casarano e se i granata fanno il colpaccio a Crotone, sono di nuovo terzi. Fischio d'inizio alle ore 12.30, diretta tv anche in chiaro, visibile in Campania su Lira Tv. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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