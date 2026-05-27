È gay va rinchiuso ex prof 82enne condannata a risarcire 113mila euro per insulti omofobi sui social

Notizia in breve

Un ex insegnante di 82 anni è stata condannata a pagare 113 mila euro di risarcimento per insulti omofobi pubblicati sui social. Il tribunale civile di Pescara ha riconosciuto un danno biologico con invalidità permanente al 39enne residente vicino a un’antropologa e docente, vittima di commenti offensivi dal 2019. La sentenza si basa sulla valutazione dei danni derivanti dagli insulti omofobi ricevuti nel tempo.