È gay va rinchiuso ex prof 82enne condannata a risarcire 113mila euro per insulti omofobi sui social
Un ex insegnante di 82 anni è stata condannata a pagare 113 mila euro di risarcimento per insulti omofobi pubblicati sui social. Il tribunale civile di Pescara ha riconosciuto un danno biologico con invalidità permanente al 39enne residente vicino a un’antropologa e docente, vittima di commenti offensivi dal 2019. La sentenza si basa sulla valutazione dei danni derivanti dagli insulti omofobi ricevuti nel tempo.
La sentenza del tribunale civile di Pescara ha riconosciuto danno biologico con invalidità permanente per i continui insulti omofobi ricevuti dal 39enne di Spoltore vicino di casa dell’antropologa e docente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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