Vai nella camera a gas insulti choc sui social a una prof dell’università di Pisa | denunciato 40enne
Un uomo di 40 anni, residente a Cesano Boscone, è stato denunciato dalla polizia dopo aver pubblicato commenti sui social con insulti antisemiti rivolti a una docente dell’Università di Pisa. Tra i messaggi comparivano frasi come “vai nella camera a gas”. La donna ha denunciato l’accaduto, portando all’identificazione e all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna sui social network.
(Adnkronos) – Un quarantenne di Cesano Boscone (Milano) è stato denunciato dalla polizia per aver scritto commenti choc antisemiti sui social contro una docente dell’Università di Pisa. È accusato di minacce, diffamazione e istigazione a delinquere, con l’aggravante dei fatti commessi per motivi di odio razziale e religioso e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. I. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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