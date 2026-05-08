Vai nella camera a gas insulti choc sui social a una prof dell’università di Pisa | denunciato 40enne

Un uomo di 40 anni, residente a Cesano Boscone, è stato denunciato dalla polizia dopo aver pubblicato commenti sui social con insulti antisemiti rivolti a una docente dell’Università di Pisa. Tra i messaggi comparivano frasi come “vai nella camera a gas”. La donna ha denunciato l’accaduto, portando all’identificazione e all’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato reazioni di condanna sui social network.

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(Adnkronos) – Un quarantenne di Cesano Boscone (Milano) è stato denunciato dalla polizia per aver scritto commenti choc antisemiti sui social contro una docente dell’Università di Pisa. È accusato di minacce, diffamazione e istigazione a delinquere, con l’aggravante dei fatti commessi per motivi di odio razziale e religioso e attraverso l’utilizzo di strumenti informatici. I. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Il prof. Maurizio Vanni dell'Università di Pisa conclude le lezioni del quarto anno della scuola 'Lorenzo Ravagni'Caratteristiche naturali, artistiche, storiche e culturali fanno di Pisa una città ad alta vocazione turistica. Roma: minacce e insulti a vigili urbani diffusi con un video, denunciato 40enneFermato il responsabile di un video diffamatorio contro la polizia locale di Roma. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Vai nella camera a gas, insulti choc sui social a una prof dell'università di Pisa: denunciato 40enne; La proposta di legge sui centri storici va nella direzione giusta; Festival della Legalità; Un busto per Pannella alla Camera a dieci anni dalla morte, così Forza Italia spiazza gli alleati. Vai nella camera a gas, insulti choc sui social a una prof dell'università di Pisa: denunciato 40enneUn quarantenne di Cesano Boscone (Milano) è stato denunciato dalla polizia per aver scritto commenti choc antisemiti sui social contro una docente dell’Università di Pisa. È accusato di minacce, diffa ... adnkronos.com Vai d'accordo con i tuoi vicini Rispondi al sondaggio! - facebook.com facebook