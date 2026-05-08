Spoltore insulti omofobi sui social | la Corte d' Appello conferma la condanna nei confronti di un' antropologa 82enne

La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la condanna nei confronti di un’antropologa e storica abruzzese di 82 anni, nota per aver scritto libri, collaborato con riviste e fatto parte di varie associazioni. La decisione riguarda un procedimento legale per diffamazione, legato a commenti pubblicati sui social media. La vicenda si inserisce nel contesto di episodi di insulti omofobi che hanno coinvolto la donna.

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