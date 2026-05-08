Spoltore insulti omofobi sui social | la Corte d' Appello conferma la condanna nei confronti di un' antropologa 82enne
La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la condanna nei confronti di un’antropologa e storica abruzzese di 82 anni, nota per aver scritto libri, collaborato con riviste e fatto parte di varie associazioni. La decisione riguarda un procedimento legale per diffamazione, legato a commenti pubblicati sui social media. La vicenda si inserisce nel contesto di episodi di insulti omofobi che hanno coinvolto la donna.
La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la condanna nei confronti dell'antropologa e storica abruzzese Maria Concetta Nicolai, 82 anni, docente di scuola e universitaria in pensione, autrice di libri, collaboratrice di numerose riviste e membro di diverse associazioni, per diffamazione.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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