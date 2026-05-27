Da una parte una leggenda di Hollywood, Dustin Hoffman, dall’altra uno dei candidati a diventarne una di domani, Leo Woodall (già visto in One Day, Bridget Jones – Un amore di ragazzo e presto nel cast di Tony e The Hunt of Gollum). Insieme sono i protagonisti di Tuner – L’accordatore. Il primo lungometraggio di finzione diretto da Daniel Roher, regista premio Oscar per Navalny, nei nostri cinema da oggi. La coppia interpreta, rispettivamente, l’accordatore di pianoforti Harry Horowitz e il suo apprendista Niki, un ex musicista prodigio con un udito assoluto capace di cogliere ogni vibrazione e microsuono nascosto nel mondo. Ma la sua ipersensibilità ai rumori lo costringe a indossare protezioni auricolari e ad abbandonare il sogno di diventare pianista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dustin Hoffman, un divo al pianoforte: “Ogni nota ha un’anima. Recito come insegna De Niro: oltre la sceneggiatura”

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