Due giovani donne di vent’anni sono state colpite da colpi di arma da fuoco mentre tornavano a casa in Colombia. Una delle vittime è una modella webcam. Si ipotizza che l’omicidio possa essere collegato a un legame con un boss di una gang. La polizia sta investigando per chiarire i motivi e le responsabilità dell’omicidio.

Il presunto legame di Karen Valentina Vega Peralta con un boss. A Girón due giovani donne di vent’anni sono state raggiunte dai colpi di arma da fuoco mentre rientravano a casa. Gli investigatori seguono la pista di un possibile regolamento di conti legato ad ambienti criminali, ma una delle vittime sarebbe stata estranea ai fatti. Un’uscita tra amici finita in tragedia e una pista investigativa che punta verso il mondo della criminalità organizzata. È questo il quadro che emerge dal duplice omicidio avvenuto a Girón, nel dipartimento di Santander, in Colombia, dove due ragazze di appena vent’anni sono state uccise in un attacco armato avvenuto nelle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Duplice agguato in Colombia: modella webcam uccisa con l’amica, l’ipotesi del legame con una gang dietro l’esecuzione

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