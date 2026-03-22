“Ha lottato fino alla fine”: cosa emerge dalla nuova perizia. Non una vittima sorpresa e inerme, ma una giovane che ha provato a difendersi con tutte le forze. È questo il punto più dirompente che emerge dalla nuova consulenza medico-legale sul caso di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Secondo quanto trapela dalla relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo, sul corpo della 26enne erano presenti ecchimosi, abrasioni e lividi su braccia e gambe, compatibili con una colluttazione prolungata. Un dettaglio che cambia radicalmente la prospettiva: non solo un’aggressione improvvisa, ma una lotta per la vita durata diversi istanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chiara Poggi, l’ipotesi choc: uccisa con un martello, la consulenza sposta l’orario del delitto

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