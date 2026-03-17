A Lecco, il 17 marzo 2026, si è parlato di Baby Gang, nome di battesimo Zaccaria Mouhib, coinvolto in un caso che ha attirato l’attenzione. Sono stati diffusi video che mostrano il ragazzo in viaggio in Iraq, dove avrebbe dichiarato di aver sparato con un bazooka. La sua possibile intenzione di fuggire in Palestina è stata anche oggetto di indagine, mentre lui avrebbe violato le prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Lecco, 17 marzo 2026 – Baby Gang – all’anagrafe Zaccaria Mouhib – avrebbe dovuto attenersi alle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ma non lo ha fatto. Gli approfondimenti investigativi, stando a quanto riferito dai carabinieri, “hanno evidenziato la totale noncuranza del rapper rispetto alle prescrizioni impostegli con la sorveglianza speciale cui era sottoposto nonché la sua spregiudicatezza nel compiere reati”. Tanto che, da alcune intercettazioni ambientali del luglio dello scorso anno, che sono contenute nell'ordinanza che lo ha portato oggi di nuovo in carcere, nel 2025 il rapper riuscì “ad arrivare in Iraq”, dove realizzò “ un video 'coi bazooka, coi mitra, coi kalashnikov'”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby Gang e i video del viaggio in Iraq: “Ho sparato con i bazooka”. E l’ipotesi della fuga: “Vado in Palestina”

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