A Duino si celebra il ventesimo anniversario della combinazione tra Mare e Vitovska, un vitigno originario del Carso. La manifestazione si concentra sulla storia di come questa varietà, considerata dimenticata, sia riuscita a conquistare i sommelier internazionali. Viene anche ricordato il ruolo di un pioniere che, negli anni Sessanta, ha contribuito alla conservazione e alla diffusione della Vitovska. La celebrazione si svolge nella regione del Friuli Venezia Giulia.

? Punti chiave Come ha fatto un vitigno dimenticato a conquistare i sommelier mondiali?. Chi è stato il pioniere che ha salvato la Vitovska negli anni Sessanta?. Dove si possono acquistare i biglietti per le serate al castello?. Perché questo festival è diventato un motore economico per i borghi?.? In Breve Eventi al castello di Duino il 26 e 27 giugno dalle 18:00 alle 22:00.. Prevendita a 50 euro presso Bar X a Trieste e Caffè Vatta a Opicina.. Ciclo di cene e degustazioni iniziato l'8 maggio tra Trieste, Udine, Milano e Verona.. Danilo Lupinc ha piantato Vitovska a Prepotto alla fine degli anni Sessanta.. Il ventunesimo giugno 2026 segnerà il culmine della celebrazione per i vent’anni di Mare e Vitovska in Morje, con le due serate centrali che si terranno presso il castello di Duino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Duino celebra la Vitovska: 20 anni di Mare e Vitovska nel cuore del Carso

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