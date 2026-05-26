Durante il Salone Internazionale del Libro di Torino, è stato mostrato in anteprima di 6 minuti il nuovo progetto di Zerocalcare, intitolato Due Spicci, che sarà disponibile su Netflix dal 27 maggio. La serie rappresenta una delle sue opere più crepuscolari. La presentazione è avvenuta durante la 38ª edizione dell’evento, offrendo ai presenti un assaggio del suo stile.

La raccomandazione, a giudicare dalla successiva reazione della sala, non appare affatto necessaria. Sul palco, il fumettista romano ha raccontato il percorso creativo dietro al suo terzo progetto per Netflix, senza filtri e con la consueta autoironia che lo contraddistingue. «Questa serie nella mia testa è la fine della trilogia, iniziata con Strappare lungo i bordi e proseguita con Questo mondo non mi renderà cattivo», ha dichiarato Zerocalcare. Le tre serie hanno in comune gli iconici personaggi nati dalla sua matita, ovvero: Zero, Cinghiale e l’immancabile Armadillo, proiezione della coscienza del protagonista con la voce di Valerio Mastandrea, ma raccontano trame e vicende non necessariamente collegate tra loro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Due spicci: Zerocalcare porta la sua serie più crepuscolare al Salone del Libro di Torino

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