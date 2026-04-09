Netflix | il 27 maggio debutta Due Spicci la nuova serie firmata da Zerocalcare

Il 27 maggio Netflix lancerà “Due Spicci”, la nuova serie creata da Zerocalcare. L’annuncio è stato fatto di recente dalla piattaforma di streaming. La serie, che ha attirato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori, sarà presentata anche al Salone del Libro con un’anteprima. La trama e i personaggi principali sono stati descritti in modo dettagliato dall’azienda.

Netflix annuncia l'uscita di "Due Spicci", la nuova serie di Zerocalcare, il 27 maggio. La trama, i personaggi e l'anteprima al Salone del Libro. Il mondo dell'animazione italiana si prepara a riaccogliere uno dei suoi autori più amati: Netflix ha infatti ufficializzato che il prossimo 27 maggio sarà la data di uscita di Due Spicci. Questo terzo capitolo seriale, interamente ideato, sceneggiato e diretto da Zerocalcare, segna il proseguimento della fortunata collaborazione tra il fumettista e la piattaforma di streaming. Prodotta da Movimenti Production (gruppo Banijay Kids & Family) insieme alla storica casa editrice BAO Publishing, la serie promette di riportare sullo schermo quell'ironia amara e profondamente umana che ha decretato il successo dei precedenti lavori dell'artista. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Netflix: il 27 maggio debutta “Due Spicci”, la nuova serie firmata da Zerocalcare Leggi anche: Due Spicci, arriva su Netflix la nuova serie di Zerocalcare: rilasciato il primo trailer – Video Zerocalcare torna su Netflix: trailer e data d’uscita della nuova serie “Due Spicci”Presentata durante l'evento What Next?, la terza serie del fumettista romano arriverà a maggio 2026 con il ritorno di Valerio Mastandrea. Temi più discussi: Due Spicci – Poster e data di uscita della nuova serie Netflix di Zerocalcare; Zerocalcare svela la data d'uscita di Due Spicci, la sua nuova serie Netflix; Due spicci, ecco il poster della nuova serie animata di Zerocalcare: uscita il 27 maggio; Due Spicci, Zerocalcare torna con una nuova serie. Netflix: il 27 maggio debutta Due Spicci, la nuova serie firmata da ZerocalcareNetflix annuncia l'uscita di Due Spicci, la nuova serie di Zerocalcare, il 27 maggio. La trama, i personaggi e l'anteprima al Salone del Libro. 2anews.it Due Spicci, Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie animataDue Spicci è la nuova serie Netflix di Zerocalcare: trama, immagini e la data di uscita. Terza serie animata tra precarietà e amicizia. globestyles.com Il mondo di Zerocalcare si espande ancora Due spicci arriva su Netflix dal 27 maggio con una nuova storia tutta da scoprire. Dietro c’è sempre lui, Zerocalcare, che torna a raccontare la realtà con il suo stile diretto, ironico e spesso spietatamente sincero. Rit - facebook.com facebook Zerocalcare svela la data d'uscita di Due Spicci, la sua nuova serie Netflix x.com