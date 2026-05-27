Due professori presi a calci pugni e bastonate | tre studenti sospesi per un mese Rischiano la bocciatura

Tre studenti minorenni sono stati sospesi per un mese dopo aver aggredito due professori in un parco di Parma. Secondo quanto riferito, i ragazzi hanno preso a calci, pugni e bastonate i docenti. La decisione di sospensione è stata presa dal consiglio di istituto. I tre studenti rischiano anche la bocciatura.

Secondo indiscrezioni raccolte dal Tg1, il consiglio di istituto della scuola ha deciso di sospendere per trenta giorni i tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell'aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma. "Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine. 🔗 Leggi su Today.it

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Parma, gli studenti che hanno preso a pugni e bastonate due docenti saranno sospesi per un mese. «Rischiano la bocciatura» – Il videoTre studenti minorenni sono stati sospesi per un mese dopo aver aggredito con pugni e bastonate due insegnanti in un parco di Parma.

Sospesi per un mese i minorenni responsabili dell'aggressione ai professori: non si esclude la bocciaturaTre studenti minorenni coinvolti nell'aggressione a insegnanti avvenuta nel parco Falcone Borsellino davanti a un istituto tecnico sono stati sospesi...

Temi più discussi: Parma, due professori aggrediti e presi a bastonate da una banda di ragazzi nel parco dedicato a Falcone e Borsellino; Docenti picchiati in un parco a Parma, la vicinanza di Valditara: i prof non sporgeranno denuncia; Parma, studenti aggrediscono due docenti in un parco vicino alla scuola. Un professore colpito con un bastone; I docenti picchiati dai maranza non faranno denuncia. Valditara esprime grande vicinanza a loro e alla scuola.

L’ennesima aggressione a dei professori dimostra che in Italia l’autorità scolastica è stata completamente demolita. A Parma due docenti sono stati presi a calci, pugni e bastonate da studenti soltanto per aver fatto il loro dovere. #lanonabolgia #parma #bastav x.com

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