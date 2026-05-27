Due professori presi a calci pugni e bastonate | tre studenti sospesi per un mese Rischiano la bocciatura
Tre studenti minorenni sono stati sospesi per un mese dopo aver aggredito due professori in un parco di Parma. Secondo quanto riferito, i ragazzi hanno preso a calci, pugni e bastonate i docenti. La decisione di sospensione è stata presa dal consiglio di istituto. I tre studenti rischiano anche la bocciatura.
Secondo indiscrezioni raccolte dal Tg1, il consiglio di istituto della scuola ha deciso di sospendere per trenta giorni i tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell'aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma. "Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine. 🔗 Leggi su Today.it
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Sospesi per un mese i minorenni responsabili dell'aggressione ai professori: non si esclude la bocciaturaTre studenti minorenni coinvolti nell'aggressione a insegnanti avvenuta nel parco Falcone Borsellino davanti a un istituto tecnico sono stati sospesi...
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