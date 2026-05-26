Parma gli studenti che hanno preso a pugni e bastonate due docenti saranno sospesi per un mese Rischiano la bocciatura – Il video

Tre studenti minorenni sono stati sospesi per un mese dopo aver aggredito con pugni e bastonate due insegnanti in un parco di Parma. La decisione è stata presa dal Consiglio di istituto, che ha anche valutato la possibilità di bocciatura per i ragazzi coinvolti. Il fatto è stato ripreso in un video diffuso sui media. La sospensione durerà 30 giorni, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti o valutazioni.

Secondo quanto fornito dal Tg1, il Consiglio di istituto avrebbe deciso sui tre ragazzi minorenni considerati responsabili dell’aggressione ad alcuni professori in un parco a Parma: con una sospensione di 30 giorni. «Sono tutti nati in Italia, da famiglie di origini marocchine, egiziane e moldave – riferisce il Tg1 – Non si esclude che al momento dello scrutinio si possa valutare la bocciatura per i tre studenti ». L’aggressione con bastoni, calci e pugni. L’aggressione verso i docenti, postata sui social, è avvenuta nel parco dell’ Itis Leonardo da Vinci di Parma. Nel filmato che è circolato in rete si vede un gruppo di ragazzi che accerchia un professore. 🔗 Leggi su Open.online

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