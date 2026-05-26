Sospesi per un mese i minorenni responsabili dell' aggressione ai professori | non si esclude la bocciatura

Tre studenti minorenni coinvolti nell'aggressione a insegnanti avvenuta nel parco Falcone Borsellino davanti a un istituto tecnico sono stati sospesi per un mese. La decisione è stata presa in seguito agli eventi e potrebbe includere anche la bocciatura, anche se non è ancora stata confermata. L'aggressione si è verificata all'aperto, davanti alla scuola, e i giovani sono stati ritenuti responsabili.

I tre studenti minorenni, considerati responsabili dell'aggressione di alcuni professori all'interno del parco Falcone Borsellino, davanti all'Itis di Parma sarebbero stati sospesi per 30 giorni. Lo riferisce il Tg1 che ha parlato di alcune indiscrezioni. La decisione sarebbe arrivata al termine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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