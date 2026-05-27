Due giovani sono stati feriti a coltellate questa sera poco dopo le 21 in viale Viole, nel quartiere di Rozzano. Entrambi sono stati trasportati in ospedale con ferite considerate gravi. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere testimonianze. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’identità delle vittime o sui motivi dell’aggressione.

Rozzano (Milano), 27 maggio 2026 – Grave episodio di violenza questa sera, poco dopo le 21, in viale Viole, nel cuore del quartiere popolare. Due giovani marocchini di 22 e 26 anni sono rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso negli ospedali della zona dopo una violenta rissa, verosimilmente scoppiata per motivi legati allo spaccio di droga. I due sarebbero stati feriti a coltellate. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti diversi mezzi dei Carabinieri e della Polizia Locale, oltre a due ambulanze e un’automedica. Rozzano, rissa con feriti in via Viole Per Lucidi - Tavecchio Foto MDF La zona, centralissima, è considerata uno dei principali punti dello spaccio di sostanze stupefacenti a Rozzano: si trova a pochi passi da piazza del Municipio e alle spalle di un parcheggio taxi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Due giovani feriti a coltellate a Rozzano: gravi in ospedale

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