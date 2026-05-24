Frontale nell' entroterra due feriti in ospedale in gravi condizioni

Notizia in breve

Un incidente frontale si è verificato poco prima delle 13 a Bargagli, nell'entroterra di Genova, causando due feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le condizioni di entrambi sono considerate gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.