Frontale nell' entroterra due feriti in ospedale in gravi condizioni
Un incidente frontale si è verificato poco prima delle 13 a Bargagli, nell'entroterra di Genova, causando due feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le condizioni di entrambi sono considerate gravi. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.
È di due feriti gravi il bilancio di un frontale a Bargagli, nell'entroterra di Genova, avvenuto poco prima delle 13 di oggi, domenica 24 maggio.Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno scontro tra un'auto e un furgoncino avvenuto per motivi da chiarire. Due i feriti: si tratta di due. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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