Due giornate sono state organizzate per promuovere la prevenzione delle malattie tumorali, con focus su salute e benessere. L’evento si svolgerà nel territorio e prevede controlli e screening gratuiti. Saranno coinvolti professionisti sanitari e operatori del settore, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su importanza di diagnosi precoce e stili di vita sani. Le giornate si terranno in diverse location e dureranno due giorni complessivi.

Il territorio si appresta a vivere due giornate dedicate alla prevenzione delle malattie tumorali, alla salute e al benessere. Il 28 e 29 maggio i cittadini potranno dialogare con professionisti, personale sanitario e volontari e saranno coinvolti in iniziative e incontri dedicati, soprattutto alla diagnosi precoce dei tumori femminili. L’obiettivo degli organizzatori è quello di far capire l’importanza e il valore della prevenzione. Sarà la sala consiliare del Comune a ospitare il primo appuntamento. Nel palazzo comunale domani 17.30, si aprirà il convegno multidisciplinare dal titolo "Casa – La prevenzione parte da qui", un’iniziativa di sensibilizzazione rivolta alle donne e dedicata all’importanza della prevenzione oncologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due giornate di prevenzione oncologica

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bivongi, giornata di prevenzione oncologia gratuita

Notizie e thread social correlati

Al Centro di prevenzione oncologica in dono un mosaico realizzato da due studentesse ravennatiDue studentesse di Ravenna hanno realizzato e consegnato un mosaico al Centro di prevenzione oncologica.

Arpaise, svolta la due giorni di prevenzione oncologica gratuita promossa dall’Asl di BeneventoAd Arpaise si sono svolti due giorni dedicati alla prevenzione oncologica, organizzati dall'azienda sanitaria locale di Benevento.

Temi più discussi: Villaggio della Salute e dello Sport: due giornate dedicate alla prevenzione, al benessere e alla cultura della salute; Disturbi Nutrizione e Alimentazione. A Bari due giornate per rafforzare consapevolezza e prevenzione. Gemmato: Un segnale forte a testimoniare l’impegno del Governo; Piano di prevenzione contro le zanzare; Due giornate di prevenzione oncologica.

Il 21 e 22 maggio a Roma il terzo Congresso regionale di @ofilazio: due giornate di confronto, approfondimento scientifico e dialogo istituzionale. x.com

Prevenzione in piazza, il Pascale intercetta 25 casi sospetti in due giorniQuattrocentottanta prestazioni effettuate e 25 potenziali casi positivi individuati grazie agli screening gratuiti: sono i numeri che raccontano il'iniziativa di prevenzione promossa dall'Istituto Pas ... ansa.it

Prevenzione maschile: quando i tabù ostacolano la diagnosiLa Provincia di Bergamo, insieme a Centro Salute Uomo, Lilt Bergamo e Heidelberg Materials, organizza il 10 e 11 marzo due giornate dedicate alla prevenzione del tumore alla prostata e alla salute ... bergamonews.it