Arpaise svolta la due giorni di prevenzione oncologica gratuita promossa dall’Asl di Benevento

Ad Arpaise si sono svolti due giorni dedicati alla prevenzione oncologica, organizzati dall'azienda sanitaria locale di Benevento. L'evento si è tenuto lunedì 4 e martedì 5 maggio nella piazza principale del paese, coinvolgendo i cittadini in visite gratuite e controlli mirati alla diagnosi precoce di diverse patologie. La manifestazione ha visto la partecipazione di medici e professionisti sanitari, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla prevenzione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Lunedì 4 e Martedì 5 Maggio ad Arpaise, nella Piazza Matteo Renato Donisi, ampia partecipazione agli screening oncologici gratuiti, promossi dall’ Asl Benevento e dalla Regione Campania nella lotta contro i tumori, attraverso la campagna itinerante “Ci prendiamo cura di te” con esecuzione di Mammografia, Pap-Test e distribuzione Kit Colon, grazie al poliambulatorio mobile di Publipeas. ?La campagna è stata rivolta a specifiche fasce della popolazione, individuate in base ai protocolli di prevenzione nazionale:?Screening Tumore della Mammella: dedicato alle donne dai 50 ai 69 anni.?Screening Tumore del Collo dell’Utero: dedicato alle donne dai 25 ai 64 anni.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arpaise, svolta la due giorni di prevenzione oncologica gratuita promossa dall’Asl di Benevento Notizie correlate Arpaise, il 4 e 5 Maggio l’ASL di Benevento in piazza: prevenzione gratuita con gli screening oncologiciTempo di lettura: 2 minutiLa prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all’impegno dell’ASL Benevento e... Due giorni di prevenzione oncologica all'Arca di Spoltore con la campagna Lilt "Non solo mimose – regala screening alla tua Donna"I volontari della Lilt – Lega italiana lotta contro i tumori – di Pescara saranno ospiti all’interno del SuperStore sabato 7 e domenica 8 marzo “Non... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Arpaise. Il 4 e 5 Maggio l’ASL di Benevento in piazza, per la prevenzione gratuita con gli screening oncologici; Arpaise, svolta la due giorni di prevenzione oncologica gratuita promossa dall’Asl di Benevento. Ad Arpaise Asl in piazza per la prevenzione gratuita con gli screening oncologiciLa prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all’impegno dell’ASL Benevento e della Regione Campania nella lotta contro i tumori, attraverso la campagna i ... ntr24.tv Arpaise (BN). Il 4 e 5 Maggio ASL in piazza per la prevenzione gratuita con screening oncologiciLa prevenzione fa tappa nel Sannio con il tour degli screening oncologici gratuiti, grazie all'impegno dell'ASL Benevento e della Regione Campania nella lotta c ... teleradio-news.it Asl Benevento, prevenzione oncologica: intesa con i medici di famiglia L’Asl Benevento compie un ulteriore passo avanti sul fronte della prevenzione oncologica, grazie all’accordo aziendale sottoscritto con i Medici di Medicina Generale e approvato nella riu facebook