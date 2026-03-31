Due studentesse di Ravenna hanno realizzato e consegnato un mosaico al Centro di prevenzione oncologica. L’opera viene donata per contribuire a rendere gli spazi ospedalieri più accoglienti, con l’obiettivo di migliorare l’ambiente delle pazienti affette da patologie oncologiche. La donazione si inserisce in un’iniziativa che unisce arte e assistenza sanitaria.

L'opera ricorda la memoria della mosaicista tedesca Mandy Duranti ed è stata prodotta da due studentesse del Liceo artistico e musicale Nervi-Severini Una donazione che porta l'arte all'interno degli spazi ospedalieri e che nasce dalla volontà di creare ambienti più accoglienti per le pazienti oncologiche. Proprio da qui nasce l'idea del nuovo mosaico oggi collocato nella sala d’attesa del Centro di prevenzione oncologica dell’ospedale “Santa Maria delle Croci” e realizzato dal Liceo artistico e musicale Nervi-Severini di Ravenna. L'opera è il frutto di una collaborazione maturata dal desiderio di ricordare la memoria della mosaicista tedesca Mandy Duranti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Al Centro di prevenzione oncologica in dono un mosaico realizzato da due studentesse ravennati

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