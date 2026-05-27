Due big italiane su Kayode ma il prezzo è alto | CM

Due club italiani hanno mostrato interesse per il difensore ex Fiorentina, reduce da una stagione positiva con il Brentford. Tuttavia, il costo del trasferimento è considerato elevato. Non sono stati resi noti dettagli specifici sulla trattativa o sull'importo richiesto. La trattativa è ancora aperta e non sono stati definiti i termini del trasferimento. La situazione rimane in fase di valutazione tra le parti coinvolte.

Il terzino ex Fiorentina è reduce da una grande stagione con la maglia del Brentford Michael Kayode ha disputato un grande stagione in Premier League, al Brentford, dove è approdato nel gennaio 2025 in prestito oneroso con diritto di riscatto a 17,5 milioni poi esercitato pochi mesi dopo dalla squadra inglese. Due big italiane su Kayode, ma il prezzo è alto (AnsaFoto) – Calciomercato.it Non c’è alcun dubbio, l’investimento è stato indovinato, considerate le grandi prestazioni fornite anche quest’anno dal laterale classe 2004. Prestazioni che hanno attirato l’interesse dei grandi club, compreso quello di Juventus e Milan. Per le big italiane, tuttavia, ci sono due ostacoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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