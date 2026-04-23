Il Como, squadra di calcio, ha vissuto un momento difficile dopo aver occupato il quarto posto in classifica nelle settimane precedenti. Recentemente, ha subito una battuta d’arresto che ha ridotto il suo vantaggio sulla Juventus e sulla qualificazione in Champions League. La squadra ha affrontato un derby molto acceso, coinvolgendo due grandi nomi del calcio. La situazione in classifica e gli scontri diretti stanno influenzando la posizione del club nel campionato.

L’ottima esperienza sulla panchina del Como non sta passando inosservata Solo al quarto posto in classifica fino a qualche settimana fa, il Como ha pagato a caro prezzo un momento di flessione importante, scivolando a cinque punti di distanza dalla Juventus e dalla Champions League. Dopo aver subito la seconda rimonta stagionale contro l’ Inter, la squadra lariana ha fallito anche l’appuntamento con la storia in Coppa Italia. Due big su Fabregas: derby infuocato CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Nonostante le tre sconfitte consecutive tra campionato e coppa, il grande lavoro di Cesc Fabregas è innegabile e non sta passando inosservato anche in sede di calciomercato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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