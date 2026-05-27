Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania Piazza Dante con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare e personale, sono state trovate sostanze stupefacenti nascosta in casa e addosso. L’arrestato è stato portato in caserma. La droga sequestrata sarà sottoposta a analisi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione ha portato al sequestro di circa due chilogrammi di droga tra hashish e marijuana. Parte dello stupefacente è stata trovata addosso all’uomo, mentre il resto era nascosto nella sua abitazione a Mascalucia. Fermato durante un controllo nel centro di Catania. L’intervento dei militari è avvenuto durante un normale servizio di pattugliamento nel centro cittadino di Catania. I carabinieri hanno notato il 33enne mentre camminava a piedi con il volto parzialmente coperto dal cappuccio della felpa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Droga nascosta in casa e addosso: arrestato 33enne nel Catanese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Reborn as a loser, I changed my fate and married three beautiful wives.

Notizie e thread social correlati

Droga addosso e pure a casa: arrestato 42enne in BrianzaNelle ultime ore, un uomo di 42 anni è stato arrestato a Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, con l'accusa di detenzione di sostanze...

Giugliano, droga nascosta in casa: arrestato 26enneLa Polizia di Stato ha eseguito un'operazione tra Giugliano e Castel Volturno, durante la quale sono stati sequestrati diversi quantitativi di...

Temi più discussi: Messina, droga nascosta in casa: arrestato 51enne con marijuana, hashish e cocaina; CON LA DROGA NASCOSTA NELLA FRIGGITRICE AD ARIA E UN’ARMA CON SILENZIATORE IN CUCINA. PUSHER 31ENNE ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO - Questura di Catania | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Serra della droga nascosta in casa: arrestato 25enne a Massafra; La droga nascosta a casa della nonna, arrestato – VIDEO.

Droga nascosta nel giardino. Arrestato un 55enne: aveva un chilo e mezzo di hashishI carabinieri, a seguito di indagini, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e hanno trovato lo stupefacente e il necessario per confezionare le dosi. msn.com

Droga e cellulari entravano in carcere con regolarità. Perquisizioni all'alba e 70 indagatiNascosta fra le brioches oppure infilata nell'imbottitura del giubbino poi debitamente e meticolosamente ricucito, oppure buttat in un cestino e poi recuperata in un secondo tempo. Le vie della droga ... ecodibergamo.it