Nelle ultime ore, un uomo di 42 anni è stato arrestato a Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, i militari hanno trovato droga sia addosso all'uomo che all’interno dell’abitazione. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri nel corso di un’operazione di routine, che ha portato al sequestro di sostanze illegali.

Seveso (Monza e Brianza) – Droga addosso, droga a casa. Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Meda hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 42enne residente nel medesimo comune e già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività è scaturita durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al monitoraggio delle aree sensibili, quando i militari hanno notato l’uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto nei pressi di un esercizio pubblico nel centro di Meda. I controlli e la droga scoperta anche a casa. Sottoposto a perquisizione, l'uomo è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di cocaina, 0,6 grammi di hashish e della somma in contanti di 375 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Droga addosso e pure a casa: arrestato 42enne in Brianza

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