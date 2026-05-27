Durante un blitz sono stati trovati numerosi stupefacenti nascosti tra auto e abitazione. L’indagine ha portato al sequestro di un arsenale di sostanze illegali, con dettagli ancora in fase di verifica sulle modalità di occultamento. Sono in corso accertamenti sui canali di approvvigionamento utilizzati dal giovane spacciatore e sui collegamenti con altre persone coinvolte nel traffico di droga. Sono stati eseguiti arresti e sequestri di droga.

? Domande chiave Come ha fatto a nascondere un arsenale così vasto in casa?. Quali sono i canali usati per rifornire il giovane spacciatore?. Chi gestiva la distribuzione tra Tramonti e Angri?. Come sono stati individuati i fornitori della droga durante l'indagine?.? In Breve Sequestrati 500 grammi di marijuana, 125 grammi di cocaina e 14 pasticche varie.. Rinvenuti bilancini elettronici e 1250 euro in contanti derivanti dallo spaccio.. Indagini estese tra Tramonti, Sant’Egidio del Monte Albino e la residenza ad Angri.. Carabinieri indagano per ricostruire la rete di rifornimento e distribuzione territoriale.. Il GIP ha disposto gli arresti... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droga e arresti: scoperto arsenale di stupefacenti tra auto e casa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maxi blitz della Polizia: scoperto arsenale clandestino e un chilo di cocaina

Notizie e thread social correlati

Malore in casa e maxi sequestro: scoperto un arsenale di drogaI carabinieri hanno effettuato un intervento in una abitazione privata, dove hanno trovato e sequestrato più di 100 grammi di sostanze stupefacenti.

A Orio scoperto traffico internazionale di stupefacenti: sequestrati oltre 218 chili di droga, sei arresti - Foto e videoA Orio è stato scoperto un traffico internazionale di stupefacenti, con la Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 218 chili di marijuana.

Temi più discussi: Gazzaniga, scoperta coltivazione indoor di marijuana: arrestato un 43enne; Spaccio di droga sintetica in un B&b nel Milanese: tre arresti dopo il blitz della polizia; Cerca di liberarsi della droga, ma viene scoperto dalla polizia: scatta l'arresto; Barriera di Milano, scoperto un market di droghe dall'hashish alle nuove pasticche della gioia: arrestato un 43enne.

Oggi ho scoperto che la sceneggiatura dell'episodio di Doctor Who The Crusade conteneva inizialmente riferimenti a una relazione incestuosa tra re Riccardo Cuor di Leone e sua sorella Joanna. Questi riferimenti sono stati tolti dagli episodi finali perché Wil reddit

Droga sepolta in giardino e dosi pronte per lo spaccio: il fiuto dei cani anti-droga smantella un covo a MontefalcoI Carabinieri di Foligno, con l'aiuto dei cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno scoperto 79 dosi e 14 panetti sepolti in buche. Trovati anche bilancini di precisione ... perugiatoday.it

Scoperto maxi traffico di cocaina e hashish tra Germania e Licata L'approfondimento in homepage qds.it/compravano-la-… #QDS #QdSNotizie #QdSNews x.com

Catania. spacciava droga dalla finestra della cucina: scoperto e arrestato quarantanovenne ai domiciliariL'uomo che era agli arresti domiciliari, è stato scoperto durante un'attività pomeridiana di monitoraggio, prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio di droga nel quartiere di San Cristoforo. ilsicilia.it