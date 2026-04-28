Malore in casa e maxi sequestro | scoperto un arsenale di droga

I carabinieri hanno effettuato un intervento in una abitazione privata, dove hanno trovato e sequestrato più di 100 grammi di sostanze stupefacenti. L'intervento è scaturito da un malore occorso in casa, che ha portato alla scoperta dell’arsenale di droga. Nessuna persona è stata arrestata durante le operazioni, che hanno portato al sequestro di sostanze illegali.

? Cosa sapere Cividale del Friuli, carabinieri sequestrano oltre 100 grammi di droga in un'abitazione privata.. Il trentottenza trovato in stato di incoscienza viene denunciato per spaccio di stupefacenti.. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cividale del Friuli hanno scoperto un deposito di stupefacenti nell’abitazione di un uomo di 38 anni, trovato dai familiari in stato di semi incoscienza. Il dramma domestico è iniziato quando i parenti dell’uomo, ora ricoverato in ospedale ma fuori pericolo, hanno allertato il 118 per la gravità delle condizioni del giovane. La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori sanitari che, sospettando un’overdose, hanno prontamente coinvolto le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malore in casa e maxi sequestro: scoperto un arsenale di droga Notizie correlate Arsenale di guerra scoperto in un casolare: scatta il sequestroTempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Quindici, a seguito della segnalazione di alcuni operai impegnati nei lavori di... Leggi anche: Fiuggi, maxi sequestro di droga: in casa oltre 2 chili di hashish e cocaina. Arrestato 40enne Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Malore in casa, non dava notizie dalla mattina: i Vigili del Fuoco forzano la finestra e salvano un uomo; Malore in casa, padre di tre figli muore a 47 anni; Malore in casa, muore bimbo di 3 anni; PIAZZOLA SUL BRENTA | Colto da malore in casa, muore a 41 anni. Lascia un figlio di 6 anni. Valeria Marini, malore nella Casa del Grande Fratello Vip: «Ha vomitato in giardino»A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha lasciato subito il segno. La showgirl, accolta con affetto da quasi tutti gli inquilini della Casa (fa eccezione ... corriereadriatico.it Valeria Marini ricoverata dopo malore improvviso sospetta intossicazione alimentareMalore notturno per Valeria Marini al Grande Fratello Vip Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 aprile, nella Casa del Grande Fratello Vip a Cinecitt ... assodigitale.it Intervento del 118 per un malore porta alla scoperta di diverse sostanze stupefacenti pronte allo spaccio. Sequestri e denuncia per un uomo di 38 anni - facebook.com facebook