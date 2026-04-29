La cintura verde della pianura ridisegna il Parco dei Colli | a Bergamo 351 ettari in più quasi metà città protetta

La cintura verde che circonda Bergamo a sud si estende di 351 ettari, portando la superficie protetta a quasi metà della città. Questa ampliamento riguarda l’area del Parco dei Colli, che si prepara ad accogliere nuove parti della cintura verde. La notizia arriva in un momento in cui si segnala un incremento delle aree naturali tutelate nel territorio comunale, con l’obiettivo di preservare la biodiversità e garantire spazi aperti alla popolazione.

Bergamo. La cintura verde che corre a sud della città è pronta a entrare nel Parco dei Colli. Se arriverà il via libera della Regione, quasi metà del territorio comunale di Bergamo sarà sottoposto alle tutele dell’area protetta, ridisegnando il rapporto tra il capoluogo, la campagna e le aree collinari. L’operazione è il risultato di un processo iniziato più di dieci anni fa, nel 2015, all’inizio della prima amministrazione Gori. Oltra ad alcune piccole integrazioni al sistema collinare tra Monterosso e Valtesse, il nuovo perimetro ingloberà il cosiddetto “Parco delle Piane Agricole”: un anello verde che da est a ovest collega la città alle sue aree agricole.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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