Un patrimonio ancora più grande Il Parco Valle Lambro si allarga Monza ’aggiunge’ altri 552 ettari

Il Parco Valle Lambro si espande, con l’aggiunta di 552 ettari di territorio. La decisione di ampliare l’area protetta riguarda anche il Comune di Monza, che si avvicina a un risultato ufficiale dopo aver recepito i correttivi richiesti dalla Regione Lombardia. La nuova estensione contribuirà a consolidare il patrimonio naturale della zona, che include aree boschive e spazi di interesse ambientale.

Monza si prepara a compiere un passo decisivo nella tutela del proprio patrimonio verde. L’ampliamento del Parco Regionale della Valle del Lambro è ormai a un passo dall’ufficialità, dopo che sono stati recepiti i correttivi indicati da Regione Lombardia. Un iter che ridisegnerà in modo significativo la geografia ambientale della città. Il progetto prevede l’ingresso nel Parco di ampie porzioni di territorio oggi appartenenti ai Plis della Media Valle del Lambro e dell’ex Grugnotorto Villoresi, oltre a diverse aree comunali. L’obiettivo è duplice: rafforzare la tutela di terreni agricoli e spazi verdi e creare una rete continua, capace di collegare ambiti oggi frammentati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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