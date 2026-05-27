Drammatico intervento in montagna a Summonte | donna soccorsa e trasportata ad Avellino

Da avellinotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è caduta in montagna nel territorio di Summonte e è stata recuperata dall'elicottero. L'intervento è avvenuto pochi minuti fa e il velivolo ha effettuato l'atterraggio al Campo CONI di Avellino, dove la donna è stata trasportata.

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È accaduto pochi minuti fa. Una donna caduta in montagna nel territorio di Summonte è stata recuperata dall'elisoccorso e trasportata al Campo CONI di Avellino, dove l'elicottero ha effettuato l'atterraggio.Ad attenderla sul posto un'ambulanza, che ha provveduto al trasferimento in ospedale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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