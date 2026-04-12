Donna tamponata sulle strisce pedonali | soccorsa dai passanti e trasportata in ambulanza

Questa mattina, intorno alle 11:00, una donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Marconi, di fronte alla villa comunale a Mesagne. I passanti hanno prestato i primi soccorsi e hanno chiamato il 118, che ha trasportato la donna in ambulanza per le cure del caso. L’incidente si è verificato in una zona molto frequentata, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica.

MESAGNE - Una donna è stata tamponata questa mattina intorno alle 11:00 di oggi (12 aprile 2026) sulle strisce pedonali di via Marconi a Mesagne, proprio davanti alla villa comunale. L'incidente si è verificato mentre nella villa si stava svolgendo un evento dedicato alla prevenzione della vista.🔗 Leggi su Brindisireport.it Donna investita sulle strisce pedonali a Lanciano: trasportata in ospedaleIncidente stradale in prossimità della rotatoria di Sant'Antonio, in centro: una 57enne è stata travolta da un automobilista mentre attraversava la... Leggi anche: Falciata sulle strisce, donna in fin di vita trasportata in ospedale