Donna investita sulle strisce ad Avellino | trasportata d' urgenza al Moscati

Da avellinotoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina nel quartiere di San Tommaso una donna è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle prime ore, e immediatamente sono stati chiamati i soccorsi. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Moscati, dove si trova sotto osservazione. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e stanno ascoltando testimoni presenti al momento. Non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni della donna.

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AVELLINO, 16 maggio 2026 – Paura questa mattina nel quartiere di San Tommaso, dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento.Soccorso immediato e trasporto in ospedaleTra i primi a prestare soccorso è stato lo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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