Dramma sulla strada provinciale | i rilievi delle forze dell' ordine e il lavoro dei vigili del fuoco
Una persona è morta oggi pomeriggio in un incidente sulla strada provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni. Le forze dell'ordine stanno effettuando rilievi per ricostruire la dinamica. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per i soccorsi. La vittima si trovava a bordo di un veicolo coinvolto nello scontro. Non ci sono altre persone ferite segnalate. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.
I rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica del terribile incidente stradale in cui una persona ha perso la vita oggi pomeriggio (27 maggio) sulla strada provinciale che collega Mesagne a San Vito dei Normanni. Sul posto la Polizia Locale di Mesagne e gli agenti del locale commissariato di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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