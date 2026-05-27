Dramma sulla strada provinciale | i rilievi delle forze dell' ordine e il lavoro dei vigili del fuoco

Notizia in breve

Una persona è morta oggi pomeriggio in un incidente sulla strada provinciale tra Mesagne e San Vito dei Normanni. Le forze dell'ordine stanno effettuando rilievi per ricostruire la dinamica. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per i soccorsi. La vittima si trovava a bordo di un veicolo coinvolto nello scontro. Non ci sono altre persone ferite segnalate. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi.