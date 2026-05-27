Dramma dal carcere detenuta muore in ospedale | aveva tentato l' estremo gesto

Notizia in breve

Una donna detenuta nel carcere di Spini di Gardolo è morta in ospedale dopo aver tentato di suicidarsi. La detenuta aveva riportato ferite in seguito a un gesto estremo e, successivamente, è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta nelle ultime ore. La vicenda si è verificata all’interno della struttura penitenziaria e ha coinvolto le autorità competenti. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.