Dramma dal carcere detenuta muore in ospedale | aveva tentato l' estremo gesto
Una donna detenuta nel carcere di Spini di Gardolo è morta in ospedale dopo aver tentato di suicidarsi. La detenuta aveva riportato ferite in seguito a un gesto estremo e, successivamente, è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta nelle ultime ore. La vicenda si è verificata all’interno della struttura penitenziaria e ha coinvolto le autorità competenti. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.
Una vicenda letteralmente drammatica quella emersa nelle scorse ore e che arriva dal carcere di Spini di Gardolo. In base a quanto emerso, lo scorso 24 maggio, una detenuta ha tentato di togliersi la vita all’interno della casa circondariale; dopo alcuni giorni di agonia, ieri, martedì 26 maggio. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Lo shock e la fuga di Assancome se fosse morto in prigione per rubare la collana del Louvre
Notizie e thread social correlati
Brescia, dramma all’ospedale: 35enne prova a calarsi dal quarto piano, precipita e muoreNella notte tra il 28 e il 29 aprile, un uomo di 35 anni è morto all’ospedale di Brescia dopo essere caduto dal quarto piano degli Spedali Civili.
Catanzaro, madre si getta nel vuoto con i 3 figli: il dramma dietro il gesto estremoUna tragedia si è consumata a Catanzaro, dove una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli.
Temi più discussi: Grido di dolore. Il dramma della condizione carceraria; Dramma dal carcere, detenuta muore in ospedale: aveva tentato l'estremo gesto; Dietro le sbarre prima dei tre anni: il dramma dei bimbi in carcere nel Rapporto Antigone; Carceri in Italia, il rapporto 2026 di Antigone sulle condizioni dei detenuti.
Ancora un suicidio nelle carceri italiane, ancora nel carcere Sant'Anna di Modena, che detiene purtroppo il drammatico primato del più alto tasso di suicidi degli ultimi tre anni. Una situazione grave e ormai insostenibile, che meriterebbe un'attenzione istituzio facebook
Carcere di Cosenza, ispezione della Camera Penale e dei parlamentari. Situazione allarmante, giallo sulla morte di un detenutoL'accesso al Sergio Cosmai, dopo la relazione della Garante Emilia Corea. Non hanno risposto alle mie domande sul decesso di un detenuto ... corrieredellacalabria.it
Detenuta evasa dal carcere di Bollate dopo un permesso, aveva ucciso un’anziana per rubarle il bancomatUna detenuta condannata per omicidio è evasa dal carcere di Carcere di Bollate, alle porte di Milano. La donna era uscita con un permesso regolare nell’ambito delle misure alternative alla detenzione, ... blitzquotidiano.it