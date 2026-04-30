Nella notte tra il 28 e il 29 aprile, un uomo di 35 anni è morto all’ospedale di Brescia dopo essere caduto dal quarto piano degli Spedali Civili. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto, mentre il personale sanitario ha prestato soccorso senza riuscire a salvare la vita alla vittima. La comunità locale si è stretta attorno alla famiglia e agli operatori dell’ospedale.

Brescia, 30 aprile 2026 – Una tragedia che scuote l’ospedale e la comunità di Brescia. Un uomo di 35 anni è infatti morto, nella notte tra il 28 e il 29 aprile, dopo essere precipitato dal quarto piano degli Spedali Civili. La vicenda è al centro degli accertamenti dei carabinieri, che stanno cercando di definire completamente la dinamica. Ma secondo la ricostruzione agli atti della pm Lisa Saccaro non si tratta di suicidio. Bensì di un tragico incidente. La vittima, italo-bielorussa, avrebbe tentato di calarsi dalla finestra con una manichetta antincendio in un probabile tentativo di fuga. Secondo quanto provato dai militari intervenuti, il 35enne era giunto poco prima al pronto soccorso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol e droga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, dramma all’ospedale: 35enne prova a calarsi dal quarto piano, precipita e muore

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