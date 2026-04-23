Una tragedia si è consumata a Catanzaro, dove una donna si è lanciata dal balcone insieme ai suoi tre figli. La donna è deceduta sul colpo, mentre i bambini sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. La vicenda ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Una tragedia che scuote Catanzaro, quella della madre che si getta dal balcone coi suoi 3 figli, e riaccende l’attenzione sul disagio psicologico nascosto e depressione post partum Nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2026, la città di Catanzaro è stata sconvolta da una tragedia che ha lasciato un’intera comunità senza parole.Una donna di 46 anni ha lanciato dal balcone della propria abitazione i suoi tre figli piccoli, per poi togliersi la vita.Due dei bambini, di quattro anni e quattro mesi, sono morti sul colpo insieme alla madre; la figlia maggiore, di cinque anni, è sopravvissuta ed è ora ricoverata in condizioni gravissime. Secondo le prime ricostruzioni,il dramma si è consumato nella notte, mentre il marito della donna dormiva nella stessa casa.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Catanzaro, madre si getta nel vuoto con i 3 figli: il dramma dietro il gesto estremo

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