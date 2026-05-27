Draghi | Europa tra crisi e unità

L’ex presidente della Banca centrale europea e ex premier italiano ha ricevuto il Premio internazionale Carlo Magno ad Aquisgrana il 14 maggio 2026. Il riconoscimento, uno dei più prestigiosi a livello mondiale, è stato conseguito nel contesto di un evento pubblico. L’occasione ha visto la partecipazione di diverse personalità e rappresentanti istituzionali. La cerimonia si è svolta nella città tedesca, nota per il suo ruolo storico e politico.

Commento di Claudio Quintano, assistito da GeminiGOOGLE L’ex presidente della Banca centrale europea ed ex premier italiano Mario Draghi ha ricevuto oggi, 14 maggio 2026, ad Aquisgrana, il Premio internazionale Carlo Magno, uno dei più prestigiosi al mondo. Qui l’articolo. Q ui sotto il testo integrale del suo intervento. Signor Sindaco Dr. Ziemons, Cancelliere Merz, Primo Ministro Mitsotakis, Presidente Laschet, Presidente Lagarde, Illustri premiati degli anni precedenti, Eminenze ed Eccellenze, Gentili ospiti, Signore e Signori, Non fingerò che ciò che attende l’Europa sia facile. La tensione cui è sottoposto il nostro continente è profonda e si fa più pesante di mese in mese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Europa assediata reagirà unita

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