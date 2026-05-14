Draghi | Gli Usa non più come prima la Cina non è un’alternativa L’Europa agisca e trasformi la crisi in unione

Durante un incontro a Aquisgrana, un esponente di spicco ha affermato che gli Stati Uniti non sono più come un tempo e che la Cina non rappresenta un’alternativa. Ha inoltre invitato l’Europa a reagire, a muoversi con decisione e a trasformare le difficoltà attuali in un’occasione per rafforzare l’unione tra i paesi membri. Il discorso si è concentrato sulla necessità di un’azione collettiva per affrontare le sfide del momento.

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