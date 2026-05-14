Draghi | Gli Usa non più come prima la Cina non è un’alternativa L’Europa agisca e trasformi la crisi in unione
Durante un incontro a Aquisgrana, un esponente di spicco ha affermato che gli Stati Uniti non sono più come un tempo e che la Cina non rappresenta un’alternativa. Ha inoltre invitato l’Europa a reagire, a muoversi con decisione e a trasformare le difficoltà attuali in un’occasione per rafforzare l’unione tra i paesi membri. Il discorso si è concentrato sulla necessità di un’azione collettiva per affrontare le sfide del momento.
Aquisgrana, 14 maggio 2026 – Un’esortazione all’ Europa a prendere fiducia e ad agire in piena unità, nonostante il futuro non si preannunci facile. È questo uno dei punti cardine del discorso fatto da Mario Draghi ricevendo il Premio internazionale Carlo Magno della città di Aquisgrana, in Germania. “Per la prima volta a memoria d'uomo, siamo davvero soli insieme – ha detto l’ex premier italiano ed ex presidente della Bce –. L'Europa sta reagendo a questa nuova realtà. Ma lo sta facendo all'interno di un sistema che non è mai stato concepito per affrontare sfide di questa portata". Per la prima volta dal 1949" c'è "la possibilità che gli Usa non possano più garantire la nostra sicurezza alle condizioni che un tempo davamo per scontate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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