Draghi ad Aquisgrana | ‘L’Europa è sola insieme’ tra crisi e divisioni

Durante un incontro a Aquisgrana, il presidente del Consiglio ha affermato che l'Europa si trova ad affrontare sfide significative e si trova in un momento di divisioni interne. Ha evidenziato la difficoltà di mantenere unita l'Unione Europea di fronte alle crisi attuali e alle differenze tra gli Stati membri. Tra i temi discussi, si è parlato delle limitazioni dei sistemi fiscali nazionali e delle conseguenze di una possibile assenza di garanzie provenienti dagli Stati Uniti, evidenziando le tensioni tra le esigenze di autonomia e le sfide esterne.

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