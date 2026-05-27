DR Automobiles Groupe, fondata nel 2006 in Molise, si distingue nel settore automobilistico italiano. La società ha sviluppato un portafoglio di vetture che include modelli di diverse marche, producendo e assemblando auto per vari mercati europei. La produzione si svolge principalmente negli stabilimenti italiani, con una rete di distribuzione che si estende in più paesi.

Nel motorsport, come nel mercato, le intuizioni ed il coraggio sono estremamente importanti. Questo, Massimo Di Risio, lo sa bene. Considerando che il Molise è una regione che storicamente non vanta massicci investimenti industriali, la sua decisione di scommettere su questo territorio è stata una scelta coraggiosa che, però, ha ampiamente ripagato l’audacia. Entrando nello stabilimento di Macchia d’Isernia, si comprende subito la natura del progetto: scegliere una piattaforma globale e cucirle addosso le caratteristiche di un vero marchio italiano. Così nasce la prima DR5. Oggi, DR Automobiles Groupe è un costruttore riconosciuto... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - DR Automobiles Groupe: la scommessa di Massimo Di Risio

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